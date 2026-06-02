Santilli criticó el viaje institucional de Kicillof a Corrientes

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La contradicción entre la agenda territorial obligatoria y el despliegue proselitista individual desató un nuevo choque político en el distrito bonaerense. El ministro del Interior, Diego Santilli, atacó la gestión del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, debido a su viaje institucional a la provincia de Corrientes para la presentación de un libro. El funcionario del presidente Javier Milei cuestionó de forma pública la pertenencia política del mandatario del partido Fuerza Patria respecto a la jurisdicción que administra.

El dirigente de la fuerza PRO ironizó sobre la necesidad de entregarle un dispositivo de geolocalización al gobernador para que ejecute el control de su propio territorio. Mientras tanto Santilli mantiene sus recorridas por las localidades bonaerenses y compone la lista de candidatos naturales de la oposición para disputar la conducción provincial en el turno electoral del año 2027.

Alianzas en formación y el arbitraje de la Casa Rosada

La cúpula de La Libertad Avanza convalida el posicionamiento del ministro del Interior dentro del armado opositor al peronismo. La estructura oficialista ubica al funcionario nacional junto al diputado nacional Sebastián Pareja, actual titular del partido libertario en la provincia, como los principales postulantes para la gobernación. Los armadores de ambos espacios admitieron que la definición formal de las candidaturas carece de plazos inmediatos por la distancia temporal con los comicios.

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La conducción de la estrategia electoral unificada responde de forma vertical a las directivas de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La presidenta de La Libertad Avanza a nivel nacional centraliza la lapicera para el cierre de las listas distritales. Como antecedente de coordinación, la hermana del mandatario nacional encabezó durante el mes de mayo un acto partidario en la localidad de Suipacha para inaugurar una escuela de formación política local. La funcionaria expuso allí una fotografía conjunta con el propio ministro del Interior y con el legislador bonaerense para frenar las versiones sobre disputas internas en el armado de la provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)