ADOSAC pidió audiencia por salarios y puestos laborales

La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) pidió este miércoles una audiencia a la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido para que se avance hacia una paritaria salarial y laboral donde discutir la pauta prevista para el 2026 y el resguardo de puestos laborales durante el ciclo lectivo.

El pedido se hizo con el objetivo de retomar el diálogo salarial y las cuestiones laborales en la previa del ciclo lectivo 2026.

El gremio docente argumenta la preocupación por la protección de los puestos de trabajo docentes.

“En diciembre ya se han producido despidos en el marco de una conciliación obligatoria” aseguró la organización sindical y apuntó a que “es necesario abrir instancias de diálogo para evitar que estos escenarios se repitan”.

“Estamos a escasos días del inicio del ciclo lectivo y la convocatoria no puede dilatarse más” reclamaron desde ADOSAC. (Agencia OPI Santa Cruz)