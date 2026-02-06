Una docente murió atropellada por una camioneta en una ruta de zona rural

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Una docente que se trasladaba en bicicleta por una zona rural fue atropellada por una camioneta y perdió la vida en el lugar.

El accidente ocurrió el miércoles por la tarde en un tramo de la Ruta Provincial N°7 donde una camioneta impactó contra una mujer que circulaba en bicicleta en cercanías de la Escuela Agrotécnica N° 733 “Benito Owen”.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Comisaría de Gaiman y equipos de emergencia para asistir a la ciclista, quien falleció en el lugar.



La policía identificó a la víctima como Mariana de Pablo Lloyd, docente de 30 años y oriunda de Gaiman.

Desde el Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) N° 808 “Pedro y María Curie”, donde fue estudiante y reciente egresada, expresaron su pesar a través de un comunicado institucional.

En tanto, el conductor de la camioneta involucrada, un hombre de unos 50 años fue trasladado al hospital rural John Evans en estado de shock.

Se realizaron las pericias y la causa quedó en manos de la justicia provincial para esclarecer el accidente. (Agencia OPI Chubut)