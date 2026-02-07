Petroleros de Santa Cruz iniciaron paro por tiempo indeterminado

- Publicidad -

El Sindicato del Petróleo, Gas y Energía Renovable de Santa Cruz (SIPGER) inició este viernes un paro por tiempo indeterminado ante la falta de reapertura de las negociaciones salariales con las cámaras empresarias del sector.

La decisión de iniciar una medida de fuerza en los yacimientos petroleros de Santa Cruz se promovió tras el fracaso de las negociaciones paritarias y “la falta de una propuesta salarial que recomponga el poder adquisitivo frente a la inflación”.

El gremio que conduce el secretario general Rafael Güenchenen fue confirmada a media mañana del viernes tras el cuarto intermedio dispuesto donde no hubo avances en la mesa de negociación.

- Publicidad -

“Ante el fracaso de las negociaciones paritarias y la ausencia de una propuesta de recomposición salarial acorde a la inflación, se confirmó un paro general en toda la provincia” indicaron desde el SIPGER.

La situación preocupa al gobierno provincial dado que la inactividad impacta en los ingresos por regalías hidrocarburíferas y la percepción de impuestos provinciales, en un escenario de caída abrupta de los recursos. (Agencia OPI Santa Cruz)