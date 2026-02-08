ADOSAC para y moviliza el 11 de febrero contra la reforma laboral

- Publicidad -

La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) decidió realizar un paro de 24 horas con movilización durante el congreso extraordinaria del viernes en rechazo a la reforma laboral, cuyo proyecto comenzará a tratarse en la Cámara de Diputados de la Nación.

La medida de fuerza es para expresar por igual la defensa de la ley de Glaciares, que el gobierno de Javier Milei intenta modificar para beneficiar la explotación minera en las áreas periglaciales.

La adhesión al paro nacional también expresará el pedido al gobierno de Claudio Vidal para abrir las negociaciones colectivas para este año en la previa del inicio del ciclo lectivo 2026.

ADOSAC tomó la decisión y se movilizará junto al Frente Sindical ante “las políticas de ajuste y las reformas antiobreras”.

Desde el gremio docente advirtieron que sin paritarias peligra el inicio de clases el 25 de febrero.

Además, el lunes 9 de febrero convocaron a un encuentro en la sede del SOEM Río Gallegos a las 15 horas para definir las acciones que adoptarán los gremios durante la movilización. (Agencia OPI Santa Cruz)