ADOSAC para y moviliza el 11 de febrero contra la reforma laboral

La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) decidió realizar un paro de 24 horas con movilización durante el congreso extraordinaria del viernes en rechazo a la reforma laboral, cuyo proyecto comenzará a tratarse en la Cámara de Diputados de la Nación.
La medida de fuerza es para expresar por igual la defensa de la ley de Glaciares, que el gobierno de Javier Milei intenta modificar para beneficiar la explotación minera en las áreas periglaciales.
La adhesión al paro nacional también expresará el pedido al gobierno de Claudio Vidal para abrir las negociaciones colectivas para este año en la previa del inicio del ciclo lectivo 2026.
ADOSAC tomó la decisión y se movilizará junto al Frente Sindical ante “las políticas de ajuste y las reformas antiobreras”.
Desde el gremio docente advirtieron que sin paritarias peligra el inicio de clases el 25 de febrero.
Además, el lunes 9 de febrero convocaron a un encuentro en la sede del SOEM Río Gallegos a las 15 horas para definir las acciones que adoptarán los gremios durante la movilización. (Agencia OPI Santa Cruz)
Y estos giles creen que van a impedir la reforma?
Son 4000 de pedo
Cual es el problema?
Que los sindicatos pierden privilegios.
Es imprescindible la reforma donde el trabajador elija si quiere o no set parte de un sindicato. Es demasiado valioso que los trabajadores de cualquier sector dejen de aportar el 3% de su sueldo a los sindicatos
Quienes son?
Para que se necesita a un garca de esos.
La peor basura social son los gremios.
Los mal paridos de la UOCRA. Si querés construir, vienen y ellos quieren poner su gente. Yo pago la obra. Yo elijo quien trabaja
Es así de simple
En camioneros te exigen dos tipos por un camión de reparto. Dónde el acompañante no es camionero.
También te exigen que respetes su bolsa de trabajo.
Si soy quien paga, soy quien elijo mis empleados.
Dónde vieron un sindicalista pobre?
Por qué ellos ganan el triple que un empleado común?
Por qué no trabajan ?
Por qué tienen tanta gente sin cumplir labores y el empleador debe pagarles.
Esto se tiene que terminar
Y la reforma laboral favorece al trabajador.
Al trabajador honesto, no al tramposo.
No se dejen engañar. ADOSAC un montón de vagos y mantenidos.
Cuando trabajan,? Son la base de los conflictos.
GUERA SINDICATOS