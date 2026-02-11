Estudiantes de Santa Cruz acceden a descuentos en internet y telefonía

- Publicidad -

SSMóvil presentó el Plan Estudiante, una oferta de conectividad de 10 GB por $8.990 finales mensuales destinada a alumnos de Santa Cruz. La propuesta de SSServicios busca resolver la demanda de datos para clases virtuales, trabajos prácticos y comunicación familiar ante el inicio del ciclo lectivo.

La empresa de telecomunicaciones estructuró este servicio como una herramienta central para la rutina académica. Según informaron desde la compañía, el plan se complementa con una serie de beneficios temporales para quienes adhieran antes del 15 de marzo.

Entre las bonificaciones confirmadas se destaca un 10% de descuento en el abono de Internet durante seis meses y un cupón de rebaja del 10% para compras en SSStore. Asimismo, para nuevas conexiones, la firma ofrece la instalación gratuita sumada a un descuento del 60% en el abono por el primer semestre.

- Publicidad -

“Diseñamos un plan que no solo cubra la necesidad de conectividad, sino que también ofrezca beneficios concretos para acompañarlos en esta etapa”, señalaron fuentes de SSServicios, resaltando que la iniciativa apunta a la reorganización de gastos familiares en esta época del año.

La gestión del servicio, que incluye la solicitud del cambio de chip, puede realizarse de forma presencial en locales comerciales o mediante canales digitales vía WhatsApp. Con esta medida, la operadora local intenta consolidar su posición en la comunidad educativa provincial a través de tarifas competitivas y beneficios cruzados en su ecosistema de servicios. (Agencia OPI Santa Cruz)