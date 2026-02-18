Conductor que atropelló y mató a Brianna Matulich pidió la excarcelación y vivir en Córdoba

Esteban González, el conductor que fue sentenciado a 12 años de prisión por haber atropellado a Brianna Matulich, quien perdió la vida el 31 de diciembre de 2022 en la autovía de Río Gallegos, pidió la excarcelación y vivir en Córdoba.
La noticia se conoció por parte de la familia de la adolescente que murió a los 17 años producto del fuerte impacto de la camioneta que conducía González y que terminó arrastrando unos metros a la víctima.
La presentación la realizó su abogado Fernando Rocha al señalar que González, quien cumple una pena efectiva de prisión tras ser juzgado y sentenciado por la muerte de la adolescente, podría fijar domicilio en la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz, ser acogido por un tío y eventualmente trabajar en una dependencia del Banco Central de la República Argentina.
El pedido de la defensa alega que “la sentencia no se encuentra firme”.
El padre de Brianna, Jorge Matulich sostuvo en redes sociales que “para mí existen días buenos, malos e INVIVIBLES… HOY ES UN DIA INVIVIBLE”.
Al referirse a la presentación del abogado Rocha señaló: “Entiendo (pero no comparto) que es su trabajo y que va a hacer todo lo posible por que este LACRA DE LA SOCIEDAD no pague su condena”.
“Trata de marcar presunción de que el hecho no fue cometido por su persona y que aún la sentencia no está firme, con lo cual solamente refuerza su falta de empatía y constante actitud de procurar impunidad”, añadió el papá de Brianna.
Además, sostuvo que “me llama poderosamente la atención que el pedido de excarcelación se solicite y el destino solicitado sea la Provincia de Córdoba… qué ejemplo le dan a la sociedad de tener un asesino entre sus empleados”.
Y pidió públicamente a la justicia provincial que “espero que no se le dé lugar y tengo la fe de que esto no será así porque sería una referencia peligrosa que otros reclusos podrían imitar”. (Agencia OPI Santa Cruz)