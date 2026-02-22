Andrés Arbeletche renunció a la Secretaría de Pesca

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El secretario de Pesca de Chubut, Andrés Arbeletche presentó su renuncia sin haber trascendido el motivo en un escenario de conflicto entre la administración de Ignacio Torres con los empresarios vinculado a la Flota Amarilla.

Arbeletche dimitió en el cargo junto a la directora de Puertos, Gisela Silva.

Se conoció que el área de Pesca quedará a cargo de Diego Brandan, quien se desempeñaba como subsecretario de Pesca.



El ex funcionario indicó que su salida “fue consensuada con el gobernador. No me voy peleado con nadie, sino con la mejor de las relaciones. Está todo en orden. Continuaré asesorando desde afuera. Voy a seguir en el Consejo Federal Pesquero”.

Arbeletche señaló que “fueron dos años de mucha actividad y desgaste” y argumentó que el “gobernador quiere cambios estructurales en el sector”. (Agencia OPI Chubut)