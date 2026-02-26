El Senado aprueba el tratado Mercosur-UE con contundente aval

- Publicidad -

El Senado sancionó hoy la ratificación del pacto entre el Mercosur y la Unión Europea. Los legisladores emitieron 69 votos afirmativos y apenas 3 negativos. El oficialismo consiguió el apoyo táctico del bloque Justicialista y revalidó la mayoría obtenida previamente en la Cámara de Diputados.

La gestión gubernamental celebró el triunfo aritmético en el recinto legislativo. Sin embargo, la Casa Rosada y la Cancillería exhibieron cierta frustración diplomática al perder la carrera temporal contra el Parlamento uruguayo. El Congreso de Uruguay sancionó el mismo instrumento hacia el mediodía y arrebató la primicia.

El ministro de Interior, Diego Santilli, monitoreó las acciones presencialmente para evitar fisuras. Los líderes regionales firmaron el documento original el 17 de enero pasado en la ciudad de Asunción. Allí, el presidente Javier Milei rubricó el papel junto a Santiago Peña de Paraguay y Yamandú Orsi de Uruguay.

El mandatario de Brasil, Lula da Silva, castigó al bloque con su ausencia durante aquella cumbre. El Parlamento Europeo, por su parte, congeló la implementación inmediata del andamiaje comercial. El Tribunal de Justicia de Europa estudiará los alcances del texto durante 18 meses ante la fuerte presión que ejerce la Comisión Europea y Francia.

El senador de Formosa y miembro informante, Francisco Paoltroni, festejó el fin de 25 años de letargo burocrático. El legislador anticipó un fenomenal ingreso de divisas derivado de los minerales, los hidrocarburos y las economías regionales. El ex jefe de Gabinete y senador peronista, Jorge Capitanich, condicionó su voto a la creación de una comisión bicameral.

El dirigente del bloque Justicialista exigió evaluaciones de impacto ambiental y partidas para neutralizar las asimetrías de productividad. El senador de Santa Fe, Marcelo Lewandowski, reclamó políticas estatales activas para sostener la manufactura nacional. El representante de Fuerza Entre Ríos, el senador Adrián Bahl, requirió salvatajes para las industrias del interior productivo.

El senador de La Pampa, Daniel Pablo Bensusan, avaló el uso de la musculatura conjunta del bloque sudamericano para las negociaciones internacionales. La correntina Gabriela Valenzuela y el bonaerense Maximiliano Abad aportaron los sufragios de la UCR bajo la premisa de competir globalmente. El senador de Neuquén por La Libertad Avanza, Pablo Cervi, tasó la oportunidad comercial en el 30% del PBI mundial.

La senadora de Tierra del Fuego, Belén Monte de Oca, ponderó la previsibilidad de las nuevas normativas. Finalmente, la jefa del bloque de La Libertad Avanza y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, demolió dialécticamente al viejo modelo proteccionista. La dirigente sentenció que el acuerdo cierra 26 años de aislamiento y bajará estructuralmente el riesgo país.

Lo cierto es que la apertura promete anular los recargos aduaneros sobre el 92% de las exportaciones locales y otorgar preferencias a otro 7,5%. El Viejo Continente introducirá ropa, bebidas, maquinarias, productos químicos y fármacos sin barreras. El Mercosur apuesta a seducir al segundo proveedor mundial de Inversión Extranjera Directa.

Este polo importador supera ampliamente a los Estados Unidos y solo secunda a China en volumen comercial. La integración consolida un mercado potencial de 800 millones de consumidores que ostentan un formidable poder adquisitivo equivalente al 25% del PBI mundial. (Agencia OPI Santa Cruz)