Homologaron convenio colectivo para trabajadores municipales de Ushuaia

- Publicidad -

(OPI TdF) – El Ministerio de Trabajo de Tierra del Fuego homologó el convenio colectivo destinado a los trabajadores municipales de Ushuaia, tras la revisión y corrección del documento que traza el marco normativo en las relaciones laborales entre la patronal y los empleados.

Así lo confirmó la ministra de Trabajo, Sonia Castiglione sobre el convenio colectivo que regirá para la Municipalidad de Ushuaia.

“El Ministerio es el garante de los convenios de entes públicos, del procedimiento y de la solidez jurídica del proceso“, dijo la funcionaria quien remarcó algunas inconsistencias que debieron corregirse en el texto como “un artículo que permitía el ingreso de personas a partir de los 14 años bajo un régimen especial, pero una ley nacional lo prohíbe y establece la edad mínima en 16 años”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)