Investigan entregas de dinero en efectivo a la cúpula de AFA

La documentación publicada por el diario La Nación destapó un escándalo mayúsculo en el fútbol. El Presidente de la AFA, Claudio Tapia, quedó expuesto en una presunta red de lavado.

El matutino reveló registros fotográficos de una caja con un rótulo muy sugerente. El paquete indicaba explícitamente a Claudio Tapia como destinatario y a Pablo Toviggino como remitente.

La Justicia bautizó a esta estructura financiera clandestina como La Rosadita de la AFA. Entre 2020 y 2022 se concretaron al menos siete entregas de efectivo en pesos y dólares.

Los fondos partían desde la City porteña y terminaban en manos del máximo dirigente. El Tesorero, Pablo Toviggino, coordinaba esta ingeniería mediante directivas ejecutadas por Juan Pablo Beacon.

El Juez Federal Luis Armella analiza actualmente los chats de WhatsApp que exponen el mecanismo. En septiembre de 2021, un mensaje ordenaba armar un sobre con 300.000 pesos para entregar en la puerta de la AFA.

El ladero confirmaba los envíos mediante fotos de los paquetes para dejar constancia escrita. La rosca administrativa también incluía directivas para llevar sobres a un departamento de Recoleta sobre la calle Montevideo.

Y es que las instrucciones apuntaban al domicilio atribuido al Tesorero para centralizar la recaudación. Las órdenes exigían entregas directas tanto en la sede de la calle Viamonte como en el predio de Ezeiza.

El dato clave radica en el origen de esta masa de dinero negro. Empresas intermediarias como Odeoma y TourProdEnter presuntamente desviaban ingresos internacionales de la AFA hacia sociedades fantasma.

Estas firmas apócrifas emitían facturas truchas para blanquear los retornos exigidos por la dirigencia. Luego ingresaban el efectivo a Buenos Aires mediante financieras oscuras para sostener las entregas operativas.

Los peritajes judiciales hallaron videos donde Juan Pablo Beacon cuenta sumas superiores a los 100.000 dólares. Las imágenes también muestran su escritorio repleto de fajos de billetes termosellados.

Lo cierto es que otro mensaje de Pablo Toviggino ordena entregar 40.000 dólares en el predio exclusivamente para Claudio Tapia. La causa penal avanza e incomoda a todo el arco directivo. (Agencia OPI Santa Cruz)