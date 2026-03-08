Por obras, habrá cortes parciales del tránsito en el puente sobre el río Santa Cruz

- Publicidad -

La Delegación Santa Cruz de Vialidad Nacional informó que la semana próxima iniciarán trabajos sobre la calzada del puente ubicado sobre el río Santa Cruz en la Ruta Nacional N°3, específicamente en el tramo comprendido entre Comandante Luis Piedra Buena (RN 288) y el empalme con la Ruta Provincial N°9.

El lunes 9 y martes 10 de marzo se procederá a la colocación de señalización transitoria, a fin de “habilitar la circulación a media calzada, modalidad que se mantendrá hasta la finalización de las intervenciones previstas”.

En tanto, señalaron que el miércoles 11 de marzo “entre las 09.00 y las 11.00 horas se realizará una restricción total de circulación para todo tipo de vehículos con el objetivo de realizar un relevamiento del puente con la estructura estática y determinar la nueva rasante previa al inicio de la etapa de demolición”.



Luego de estas tareas, “el tránsito se habilitará a media calzada, con un único carril para ambos sentidos, implementando la modalidad de circulación alternada (una mano por vez), mientras que durante el horario nocturno se dispondrá señalización semaforizada, barreras automáticas y personal apostado en el lugar a fin de ordenar el tránsito y garantizar la seguridad”.

Desde Vialidad Nacional indicaron que “la información actualizada sobre la transitabilidad en el puente sobre el río Santa Cruz será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales”. (Agencia OPI Santa Cruz)