La UOM paraliza las fábricas de Río Grande por el despido de 140 operarios

(Río Grande – OPI TdF) – El polo industrial de la ciudad se apaga por completo. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) anunció un paro en todas las fábricas para este miércoles 11 de marzo, en defensa de los 140 operarios despedidos por el abrupto cierre de Aires del Sur.

Lo cierto es que este vaciamiento sacude la economía diaria de Río Grande. Son 140 familias fueguinas empujadas al desempleo de la noche a la mañana, un golpe demoledor que resentirá el comercio local y agravará la crisis del tejido social en el norte de la isla.

Oscar Martínez, secretario general de la UOM riograndense, detalló que la medida de fuerza paralizará la producción desde las 14:00 hasta las 17:00. En simultáneo, los trabajadores se movilizarán hasta las puertas de la empresa para realizar un acto central a las 14:30.

La protesta contará con el respaldo de Abel Furlán por la UOM nacional, Rodolfo Aguiar titular de ATE Nación y Daniel Yofra por la Federación Aceitera.

El sindicalismo busca frenar la maniobra legal de la compañía. Martínez advirtió sobre la necesidad de evitar que el juez interviniente habilite la quiebra patronal, una decisión que terminaría por “condenar al abandono a 140 trabajadores y a sus familias“. (Agencia OPI Tierra del Fuego)