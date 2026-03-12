La inflación fue del  2,9 por ciento y acumula un 33,1% interanual

- Publicidad -

El Instituto Nacional de Estadística y Censos blanqueó un aumento mensual del 2,9 por ciento que eleva la variación interanual al 33,1 por ciento. Pese al relato del presidente Javier Milei, quien promete una inflación casi nula para el mes de agosto, el peso de los ajustes cae íntegramente sobre los usuarios de la Patagonia, donde la modificación de los esquemas de subsidios disparó los costos residenciales.

Los números oficiales exponen la fragilidad del discurso desinflacionario frente al gasto real de los ciudadanos. La división de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles lideró las subas con un 6,8 por ciento. Aunque a nivel nacional los alimentos traccionaron el índice con un 3,3 por ciento traccionado por el precio de las carnes y derivados, la región sur del país sufrió una dinámica distinta y absorbió la mayor incidencia inflacionaria directamente a través de las boletas de los servicios públicos.

El desglose técnico revela dónde opera la verdadera trampa sobre el contribuyente. Los Precios Regulados saltaron un 4,3 por ciento y arrastraron el IPC núcleo al 3,1 por ciento. En el otro extremo, rubros como prendas de vestir y calzado registraron nula variación (0,0 por ciento), evidenciando un estancamiento en el consumo de las familias que deben destinar sus ingresos a cubrir los aumentos ineludibles. Todo esto frente a un índice de la Ciudad de Buenos Aires que marcó un 2,6 por ciento, exponiendo las asimetrías del ajuste.

El atraso metodológico bajo la lupa de los auditores externos

La polémica salida de Marco Lavagna del organismo estadístico desnudó las tensiones internas por la negativa gubernamental a implementar una nueva medición diseñada desde 2017. Ahora, el flamante titular Pedro Lines hereda el análisis de un esquema con dos décadas de obsolescencia que ya acumula objeciones directas del Fondo Monetario Internacional.

El panorama a corto plazo invalida cualquier tregua financiera. La escalada bélica en Medio Oriente empuja al alza el barril de petróleo, un sobrecosto internacional que inevitablemente encarecerá la cadena de valor y recalentará la medición oficial del próximo mes. (Agencia OPI Santa Cruz)