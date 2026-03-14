Acuerdan freno a despidos en la actividad petrolera

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(Caleta Olivia) – En un acuerdo alcanzado entre gremios y empresas del sector petrolero, mediado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Cruz frenó la posibilidad de nuevos despidos.

El acuerdo se alcanzó con la participación del Sindicato Petrolero, Gas y Energía Renovables (SIPGER), el Sindicato de Camioneros, UOCRA, Vigiladores Privados, UTA y el Sindicato del Personal Jerárquico junto a las empresas Patagonia Resources, Brest, Azruge, CGC, Clear Petroleum, Quintana E&P Argentina y Crown Point y la mediación del ministro de Trabajo, Juan Mata acompañado por el ministro de Energía, Jaime Álvarez y el jefe de Gabinete, Pedro Luxen.

El acuerdo se selló en una audiencia en la delegación zona norte de la cartera laboral y el principal gremio petrolero señaló que “esta instancia fue el resultado de los reiterados reclamos que nuestra organización sindical viene realizando ante las autoridades provinciales y las empresas operadoras para que se dé cumplimiento efectivo a lo establecido en los pliegos licitatorios y en los contratos suscriptos con la Provincia”.

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“Se realizaron presentaciones ante el ministerio, denuncias públicas, reuniones con distintos actores del sector, asambleas con los trabajadores y medidas gremiales en defensa de la actividad que hasta el día de hoy no habían tenido una respuesta concreta por parte de las autoridades y los empresarios”, agregaron.

Mediante el acuerdo las empresas asumieron “el compromiso de no avanzar con nuevos despidos, mientras que el Gobierno provincial se comprometió a garantizar ese acuerdo y a intervenir para dar repuestas a distintos requerimientos que venimos planteando desde las organizaciones sindicales hace tiempo”.

“Este acuerdo permitirá avanzar en la reincorporación de compañeros de trabajo, en cumplimiento de las actas acuerdo firmadas en el Ministerio de Trabajo que establecen de manera expresa esa obligación y que hasta el momento las empresas venían incumpliendo”, aseguraron desde el SIPGER.

Desde los gremios solicitaron que las compañías hidrocarburíferas presenten “una planificación operativa y un cronograma de trabajo serio, con metas y plazos verificables, que permita recuperar los niveles de producción, reactivar equipos y terminar con la situación de trabajadores en stand by o bajo amenaza permanente de despido”. (Agencia OPI Santa Cruz)