El PRO se apartó de la coalición de gobierno en la provincia. Tarde, a destiempo y después de haber entregado banderas y su convicción política

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(Por: Rubén Lasagno) – El PRO (Propuesta Republicana distrito Santa Cruz) hizo público un comunicado oficial del partido con la firma de Gustavo Perroni, como Interventor del PRO en la provincia. En el mismo anuncia una ruptura política clave con el gobierno provincial y emite duras críticas a la gestión de “por Santa Cruz”.

Sintéticamente el PRO anunció oficialmente su separación del frente electoral “Por Santa Cruz” (la coalición gobernante). En el comunicado el partido pide “disculpas sinceras” a la comunidad por haber sido actores principales en la conformación de una alianza que, según afirman categóricamente, ha “fracasado en sus objetivos“.

En el texto ejecuta duras críticas al gobierno denuncia un claro incumplimiento del acuerdo programático que habían firmado en 2023, califican a la actual administración como “la gestión más deficiente en la historia reciente de nuestra provincia“, señalando un deterioro extremo en áreas básicas como la salud a la describen como “devastada”, con atención insuficiente y servicios “colapsados”, a la Educación la califican que está en “grave riesgo”, con “recursos escasos” y un futuro incierto y en relación a la Seguridad advierten que ha caído a “niveles preocupantes”.

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El texto del PRO denuncia prácticas kirchneristas desarrolladas por el SER, acusa al gobierno provincial de estar fuertemente influenciado por el kirchnerismo, señalando que muchos de sus funcionarios actuales provienen de administraciones anteriores, en este punto cuestionan duramente esta dinámica, expresando desconcierto ante el hecho de que “aquellos que fueron parte del problema ahora se presenten como los mejores para solucionar lo que ellos mismos contribuyeron a romper“.

Más adelante el texto concluye con un mensaje de posicionamiento político, llamando a “construir un camino hacia la solución” y “promover un futuro más esperanzador por fuera de la actual coalición gobernante”.

En política no vale el “nunca es tarde”

“Nunca es tarde” es una frase motivacional que significa que se puede hacer algo, hay oportunidad de cambiar de rumbo y/o empezar de nuevo sin importar el tiempo que haya pasado o las circunstancias que rodeen al fracaso. Esto es aplicable a la sociedad en general y a los hechos personales, pero en política es inaplicable.

En el caso del PRO y lo dije durante el proceso electoral de la alianza “Por Santa Cruz” en el 2022/2023, salir del cauce natural de un partido genuino e independiente como el creado por Mauricio Macri, para sumarse a un proyecto proto kirchnerista iba afectar indefectiblemente al partido al finalizar el proceso político en la provincia y también pasó a nivel nacional con la alianza que hicieron con La Libertad Avanza.

La baja de calidad o la licuación del partido original, como ocurre en el caso de Santa Cruz con la UCR, Encuentro Ciudadano y el PRO, por el fracaso rotundo del SER como líder de esa coalición y responsable directo del proyecto, no tiene vuelta atrás.

Estos partidos han sido inexorablemente arrastrados por las malas decisiones, la corrupción y los desaciertos gubernamentales, porque ellos fueron partes indivisibles del fracaso, aunque en la práctica no hayan tenido decisión sobre los hechos; pero cuando arrecia la desgracia por las malas decisiones tomadas en ejercicio del poder, son arrastrados por el mismo cauce descontrolado de un río que se lleva todo a su paso, inclusive a todos ellos que alguna vez pensaron que “unir fuerzas” les iba a dar mayor volumen político, cuando en realidad les quitó identidad y hoy son pequeñas fuerzas dispersas que han fracasado y pretenden recuperar la credibilidad que alguna vez tuvieron y que en el 2023 desperdiciaron por ir tras el poder y un ”éxito” que desde acá asegurábamos, no sería posible por la naturaleza del partido que lideraba un frente sin organización política, ni convicciones ni proyecto político y cuyo solo propósito era desplazar al kirchnerismo y ninguno de estos partidos, incluyendo el PRO, analizó, aunque lo dije hasta el cansancio cuando escribí “El caballo de Troya”, que quien los convocaba era más de los mismo y nada hacía prever un final distinto. (Agencia OPI Santa Cruz)