Encontraron a un hombre muerto en una obra en construcción

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(Río Gallegos) – Efectivos de la policía de Santa Cruz acudieron ante un llamado de vecinos del barrio Belgrano de Río Gallegos, quienes denunciaron el hallazgo de un hombre sin vida en una obra de construcción abandonada.

Se trata de un hombre mayor de edad que fue encontrado en el pasaje Marcelino López al 549, entre las calles José Ingenieros y Ramón y Cajal.

Efectivos de la Comisaría Cuarta realizaron las primeras averiguaciones para determinar las causas de la muerte y resguardar el lugar para que la división Criminalística efectúe las pericias correspondientes. (Agencia OPI Santa Cruz)