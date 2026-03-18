Frente Sindical reclamó convocatoria a paritarias para discutir salarios

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(Río Gallegos) – El Frente Sindical de Santa Cruz pidió este martes que el gobierno de Claudio Vidal formalice la convocatoria a paritarias para discutir salarios y condiciones laborales para el 2026.

Así lo informaron en una conferencia de prensa donde se leyó un comunicado conjunto firmado por el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Río Gallegos, ADOSAC, ATE, Judiciales de Santa Cruz, ATSA y La Bancaria.

Además, en el texto expresan el rechazo de cualquier iniciativa que pretenda avanzar con una ley de Emergencia Económica que “implique ajustes sobre los trabajadores”.

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“Fue el movimiento obrero el que frenó el intento de congelar salarios y avanzar con políticas de ajuste. Hoy, ante la convocatoria del gobierno provincial, el Frente Sindical se presenta en unidad. Y lo hacemos para expresar con claridad los reclamos urgentes de la clase trabajadora”, señalaron.

En ese sentido, reclamaron que la “prioridad es paritarias ya” dado que “tenemos salarios congelados y hablamos de ingresos que vienen deteriorados hace años, que en muchos casos ni siquiera superan la línea de pobreza”.

Además, reiteraron que “los derechos jubilatorios no se tocan. Son conquistas de años de lucha y no vamos a permitir que se vulneren. Desde el gobierno nacional se impulsa un modelo de ajuste con despidos, salarios deprimidos y pérdida de derechos. Le decimos al gobierno provincial: no replique ese camino. No aceptamos que la crisis se descargue sobre los trabajadores”. (Agencia OPI Santa Cruz)