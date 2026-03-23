Nuevo incremento del combustible

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Los precios del combustible nuevamente tuvieron un alza al iniciarse la semana y cuyos valores se habían modificado el sábado 21 de marzo en los carteles de las estaciones de servicio de YPF, la principal expendedora del país.

Es la novena modificación alcista de los precios de naftas y diesel que se produce como derivación de los vaivenes en el precio internacional del crudo por el conflicto bélico en Medio Oriente.

De esta manera, el litro de nafta súper se ubica en 1.724, es decir, una suba de 30 pesos (+1,77%) desde el sábado cuando el valor se encontraba en 1.694 pesos.

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La nafta premium Infinia saltó de los 2.004 a los 2.042 pesos (+1,89%), mientras que el Infinia Diesel trepó de los 2.221 a los 2.251 (1,35%).

Días atrás, el CEO de YPF, Horacio Marín advirtió ante la consulta de la suba de los precios de combustibles que la compañía “sólo aumentará en un 10% el valor de sus combustibles” a raíz del conflicto de Medio Oriente, debido a que “ese es el porcentaje de afectación que tiene por la guerra de Estados Unidos e Isreal contra Irán”. (Agencia OPI Santa Cruz)