Por alerta meteorológica por vientos fuertes, suspenden clases en el turno tarde

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El Consejo Provincial de Educación informó este martes que atento a la alerta meteorológica por fuertes vientos que azotará la zona costera del sur de Santa Cruz, se dispuso la suspensión de clases durante el miércoles por la tarde en varias localidades de la provincia.

La medida alcanzará a todos los niveles y modalidades de las escuelas públicas de Río Gallegos, Comandante Luis Piedra Buena, Puerto Santa Cruz y Puerto San Julián.

Para este miércoles se prevé una alerta naranja en la zona costera sur de Santa Cruz “por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 65 km/h, con ráfagas muy intensas que podrían superar los 120 km/h”.

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En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional dispuso una alerta amarilla para Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego “por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 110 km/h”.

En un comunicado, el organismo provincial señaló que “la medida se adopta en virtud de la recomendación emitida por la Subsecretaría de Protección Civil, con el objetivo de resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo”.

“Se solicita a la comunidad educativa mantenerse informada a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones” afirmaron desde la cartera educativa. (Agencia OPI Santa Cruz)