Domingo con corte total de energía en Río Gallegos

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La empresa Servicios Públicos informó que este domingo 29 de marzo se producirá un corte total del suministro eléctrico en la ciudad de Río Gallegos para realizar tareas de mantenimiento.

La interrupción será entre las 06.00 y las 10.00 horas y desde la empresa indicaron que “responde a la necesidad de sacar de servicio la Estación Transformadora Río Gallegos, con el objetivo de realizar ensayos y mediciones de rutina en el transformador de potencia de 220/33/13,2 kV perteneciente a la empresa”.

Los trabajos permitirán “avanzar en tareas técnicas consideradas esenciales para el correcto funcionamiento del sistema eléctrico”.

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También se precisó que “durante la misma ventana de intervención, personal de SPSE desarrollará acciones complementarias de revisión, control y mantenimiento en distintos puntos de la localidad”.

También se realizarán tareas en el Centro Distribuidor N° IV (CD IV), “particularmente en las celdas de media tensión, como parte del esquema integral de mantenimiento”.

Desde la empresa pidieron “a los usuarios adoptar medidas preventivas antes del inicio del corte, recomendando desconectar equipos electrónicos sensibles para evitar inconvenientes ante el retorno del servicio, así como también prever la carga de dispositivos móviles y elementos de iluminación”. (Agencia OPI Santa Cruz)