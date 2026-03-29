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El presidente Javier Milei difundió este domingo un mensaje centrado en el “principio de revelación” luego de que la Justicia de Estados Unidos dictara un fallo favorable para la República Argentina. La resolución judicial exime al país del pago de más de 16.000 millones de dólares en el marco del litigio por la reestatización de la petrolera YPF.

Durante la jornada posterior al dictamen, el mandatario nacional utilizó sus redes sociales para calificar como “alegrías” las derivaciones políticas del caso. Milei sostuvo que el devenir diario le permite identificar las “miserias humanas” y aseguró que, una vez asimilado este proceso, el país alcanzará la categoría de potencia mundial.

El concepto de “principio de revelación” constituye una herramienta frecuente en el discurso del líder de La Libertad Avanza. Según la lógica que el propio Javier Milei detalla en sus intervenciones, determinados hechos actúan como catalizadores para exponer quiénes integran el bando de los aliados o de los adversarios de su gestión.

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Con un ahorro proyectado de 16.000 millones de dólares para el Tesoro Nacional, diversos sectores del arco político interpretaron la decisión judicial como un alivio financiero sustancial. El fallo reactivó las auditorías retóricas sobre la responsabilidad de los funcionarios que condujeron la expropiación de la compañía y la posterior defensa legal del Estado.

La reestatización de YPF, motor del actual conflicto en los tribunales neoyorquinos, vuelve al centro del debate por la estrategia jurídica sostenida por las administraciones precedentes. El mensaje del Ejecutivo nacional vincula directamente el éxito en los tribunales internacionales con la exposición de conductas que el mandatario define como ajenas al interés público. (Agencia OPI Santa Cruz)