A casi cuatro meses del inicio del primer foco, declararon extinto el incendio en el Parque Nacional Los Alerces

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(OPI Chubut) – El incendio que se inició hace cuatro meses en el Parque Nacional Los Alerces, fue declarado extinto el jueves por parte de las autoridades tras semanas de intensa actividad para combatir los distintos focos de fuego.

El incendio forestal afectó el sector de Puerto Café, dentro del Parque Nacional Los Alerces, y se había iniciado el 9 de diciembre de 2025.

El fuego mantuvo en vilo a localidades como Esquel y toda la zona cordillerana por “su comportamiento extremo, su rápida propagación y la amenaza constante sobre áreas habitadas y de uso turístico”.

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El fuego afectó bosques nativos, implantaciones forestales y pastizales en el sector de Villa Lago Rivadavia y Laguna Villarino, y tuvo una incidencia de unas 26.306 hectáreas.

El incendio demandó 44 días para su control y participaron brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, personal de Parques Nacionales, bomberos voluntarios y equipos de otras provincias. (Agencia OPI Chubut)