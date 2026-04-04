Difuso panorama de gastos multimillonarios del gobierno en pleno pedido de una Emergencia que a muy pocos les cierra

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Es interesante analizar y comparar algunos gastos gubernamentales y contrastarlos con la realidad que dice el gobierno vive la provincia, porque a la luz de la insistencia oficial de la crisis económica-financiera de Santa Cruz y el planteo de una necesidad indiscutible (para el gobierno) de aprobar la Emergencia Económica, resistida por los sindicatos provinciales, aparecen datos ocultos que nos da una gran precisión sobre algo evidente: el sector político oculta cómo maneja y dispone de los fondos públicos en la provincia.

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La imagen que adjuntamos es una planilla macro (Planilla N° 6.B correspondiente al Presupuesto 2026), que muestra el gasto total asignado a cada estamento constitutivo del gobierno (Ministerios, Poder Judicial, Legislatura, etc.), pero que no muestra el desglose interno de en qué gasta esa plata el Estado provincial (sueldos, alquileres, insumos, etc.) ni la cantidad de empleados.

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Del análisis resulta que Gobernación (Vidal) posee un total general de $ 3.565.643.343 y la Cámara de Diputados un presupuesto exacto de $ 27.341.584.878,00.

El Gobernador de la provincia Claudio Vidal – Foto: Prensa de Gobierno

Sin embargo ésta planilla no permite visualizar otros datos que sí analizamos en un cuerpo separado donde se expresa la cantidad de personal de la Administración Pública provincial y nos permite sacar algunas conclusiones.

De ambas comparaciones se puede determinar que la cantidad de empleados en la Gobernación suman 68 y 739 de planta en Diputados a la vez que el desglose del gasto de la Cámara infiere un total de $ 25.698 millones en Personal y en Servicios no Personales $1.203 millones.

Del análisis comparativo primario resulta que aquí se resume claramente la falta de transparencia y el costo político que asume el gobierno al demostrarse con meridiana aproximación a los montos ocultos de cuánto dinero se gasta realmente entre la clase política provincial.

Para ellos ordenamos esta información en tres ejes principales.

El manejo de fondos discrecionales

En un contexto de “crisis” económica y la excusa más corriente (no hay plata), la Gobernación tiene asignados más de 3.500 millones de pesos para solo 68 empleados, insinuando que el sobrante es dinero para uso discrecional (político o personal) del Gobernador (Claudio Vidal).

El misterio de “Servicios No Personales” (La Caja negra)

Observamos que en la Legislatura hay unos $ 1.203 millones asignados a “Servicios No Personales“. En principio, se sospecha que de ahí podrían cobrar los asesores políticos o que es una “caja negra”. Sin embargo, él mismo se responde con matemática pura.

Si dividimos esos $1.203 millones por 13 meses, da unos $ 92,5 millones de pesos por mes.

Si los 24 diputados cobraran (por ejemplo) 5 millones cada uno, eso solo ya sumaría $ 120 millones de pesos por mes.

Difuso panorama de gastos multimillonarios del gobierno en pleno pedido de una Emergencia que a muy pocos les cierra

A partir de allí concluimos que la plata de “Servicios no personales” no alcanzaría ni siquiera para pagarle a los diputados, mucho menos a todos los secretarios y asesores. Además las partidas de “Servicios no personales” se usan para pagar a proveedores (luz, gas, internet, empresas de limpieza, consultorías), no sueldos.

“Mezclar papas con manzanas” (el ocultamiento del staff político)

Este es un tema central, pues como los sueldos políticos no entran en “Servicios no personales“, se deduce que el gasto de toda la política está escondido dentro de la partida general de “Gasto de Personal” (25.698 millones).

El presupuesto unifica en una sola bolsa a los empleados de carrera (Planta Permanente, que tienen estabilidad laboral) con los cargos políticos (Diputados, asesores, secretarios y los que comúnmente se denominan “ñoquis”, que son temporales).

El cálculo revelador es que si tomamos el total de la partida de personal: $25.698.897.037, lo dividimos por los 739 empleados de planta permanente de la Cámara, a estos se lo divide por 13 meses (sueldo + aguinaldo) el resultado es que el sueldo promedio mensual sería de $ 2.675.017,00 por cada empleado de planta.

El vicegobenador de la provincia Fabián Leguizamón –

Este cálculo significa que ese promedio es sospechosamente alto. La conclusión es que los 739 empleados de planta no ganan 2.6 millones de pesos por mes en promedio. Ese número da tan alto porque en esa misma bolsa de dinero están escondidos los sueldos altos de los diputados y los salarios de decenas (o cientos) de asesores y cargos políticos que no figuran en la lista de los 739 de planta permanente de la Legislatura.

Resumiendo la idea

Una conclusión primaria de estos datos permite inferir que los legisladores se aprobaron un presupuesto millonario sin hacer preguntas, donde camuflan el gasto de la política (sueldos de funcionarios, asesores y cargos a dedo) mezclándolo con los sueldos de los empleados comunes de planta permanente, haciendo imposible que el ciudadano santacruceño sepa realmente cuánto le cuesta mantener la estructura política de la provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)