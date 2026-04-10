Diputado de Gobernador Gregores renunció al oficialismo

- Publicidad -

El diputado por el pueblo de Gobernador Gregores, Fernando Martínez renunció al bloque Por Santa Cruz y abandonó el oficialismo al cuestionar la falta de respaldo político del gobierno de Claudio Vidal.

Martínez presentó formalmente su renuncia al bloque Por Santa Cruz y sostuvo que “la decisión responde a razones de carácter político y personal que me llevan a continuar ejerciendo mi responsabilidad legislativa, de ahora en más, en un espacio independiente”.

“En este tiempo transcurrido no me he sentido valorado por el gobierno provincial ni acompañado en las acciones que se han llevado adelante en la localidad de Gobernador Gregores, a la cual represento”, sostuvo el legislador en su carta de renuncia.

- Publicidad -

Martínez argumentó que “voy a seguir trabajando con la misma responsabilidad y compromiso de siempre, defendiendo los intereses de cada vecino y vecina de Gobernador Gregores, con convicción, responsabilidad y respeto por el mandato que mi comunidad me ha confiado”. (Agencia OPI Santa Cruz)