El Juzgado Federal ordenó registrar un domicilio por delitos de la dictadura

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Una nueva declaración en el expediente detonó el ingreso de las fuerzas de seguridad a la propiedad familiar del ex represor Carlos Suárez Mason. El juez federal Daniel Rafecas ordenó el allanamiento del inmueble en busca de documentación oculta sobre el terrorismo de Estado y la estructura económica que sostuvo las operaciones de inteligencia militar.

Carlos Suárez Mason falleció en el año 2005 mientras se encontraba procesado y detenido por la sustracción de menores nacidos en cautiverio. Durante la última dictadura, el exmilitar comandó el Primer Cuerpo de Ejército, dependencia desde la cual ordenó secuestros y coordinó el envío de los detenidos a los distintos centros clandestinos.

La incursión policial autorizada por el Juzgado Federal persigue tres líneas de investigación documentales:

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El hallazgo de archivos, registros y pruebas físicas sobre las operaciones directas del Primer Cuerpo de Ejército .

. La localización de expedientes que permitan identificar a los nietos desaparecidos en la causa activa por robo de bebés.

El rastreo de la ruta del dinero para probar el uso de fondos públicos y empresariales en el financiamiento del aparato represor.

Los efectivos policiales y el personal judicial recorrieron la totalidad del inmueble y revisaron las habitaciones privadas de las dos mujeres que residen allí en la actualidad. La ejecución del operativo judicial provocó reclamos formales por parte de los familiares y allegados del ex comandante, quienes cuestionaron el accionar de los uniformados a raíz del tiempo transcurrido desde el fallecimiento del militar. (Agencia OPI Santa Cruz)