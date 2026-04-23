Pakistán intenta mediar entre Irán y EE.UU. tras los ataques

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El Pentágono capturó el buque Majestic X con crudo iraní mientras el gobierno de Islamabad gestiona una segunda mesa de negociación. El Departamento de Estado habilitó cuatro rutas terrestres para evacuar civiles estadounidenses del territorio persa.

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, propuso este jueves una salida diplomática entre Irán y Estados Unidos para alcanzar una estabilidad regional. El funcionario mantuvo un encuentro con la encargada de negocios estadounidense, Natalie A. Baker, con el objetivo de coordinar una nueva cumbre en Islamabad.

El primer ministro Shehbaz Sharif y el jefe del Ejército, Asim Munir, dirigen los esfuerzos para restablecer el diálogo entre las potencias. El Ministerio del Interior comunicó la intención de las autoridades pakistaníes de otorgar una oportunidad a la solución pacífica tras los ataques de febrero.

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El Departamento de Guerra de Estados Unidos interceptó el petrolero Majestic X en aguas del Océano Índico. La embarcación transportaba petróleo de origen iraní y representa una nueva acción de vigilancia marítima global para desarticular redes de apoyo material a Teherán, según informó la oficina de defensa.

En la Oficina de Asuntos Consulares, el Departamento de Estado recomendó a los ciudadanos estadounidenses salir de Irán tras la reapertura parcial del cielo. Las autoridades sugirieron utilizar aerolíneas comerciales o cruzar las fronteras hacia cuatro naciones vecinas:

Salida terrestre habilitada hacia Armenia y Azerbaiyán .

y . Rutas de evacuación seguras a través de Turquía y Turkmenistán.

La alerta oficial desaconsejó el traslado hacia Afganistán, Irak o la zona fronteriza entre Pakistán e Irán. El gobierno persa mantuvo el cierre de su espacio aéreo desde el 28 de febrero, fecha en que iniciaron los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel.

La Organización de Aviación Civil iraní habilitó el espacio aéreo oriental para vuelos internacionales el sábado pasado. Un alto funcionario de la entidad afirmó ante la radiotelevisión estatal IRIB que el país reabrirá la circulación aérea total mediante cuatro fases programadas.

Las delegaciones diplomáticas analizan la situación regional para concretar la segunda ronda de conversaciones en la capital pakistaní. El gobierno estadounidense ratificó su postura de interceptar cualquier buque con carga vinculada al régimen iraní en cualquier punto del globo donde operen sus fuerzas. (Agencia OPI Santa Cruz)