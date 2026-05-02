Ritondo apoyó a Adorni en el Congreso y exigió reformar las PASO

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El jefe del bloque PRO en Diputados valoró el informe de gestión nacional y respaldó el rumbo económico libertario. El espacio aliado rechazó la eliminación total del sistema electoral, propuso el uso de biometría y condenó la intromisión en la vida privada de los dirigentes políticos.

El diputado nacional Cristian Ritondo avaló la exposición del jefe de Gabinete Manuel Adorni ante el Congreso de la Nación y planteó una propuesta alternativa frente al intento gubernamental de suprimir las PASO. El referente opositor defendió la utilidad de las elecciones primarias para ordenar la competencia interna, requirió transitar hacia un esquema optativo y repudió las agresiones de la bancada kirchnerista contra los familiares de los funcionarios públicos.

Durante una entrevista en Radio Rivadavia, el legislador calificó la presentación del ministro coordinador como institucionalmente superior a las expectativas previas. El dirigente destacó que la sesión parlamentaria esquivó el formato de show y consideró positivo que la población observe un funcionamiento legislativo serio.

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Ritondo apuntó sus críticas contra las intervenciones que vulneraron la vida privada del personal estatal. El foco del cuestionamiento apuntó directo al diputado Rodolfo Tailhade. El representante del PRO calificó como un exceso absoluto relatar movimientos personales o familiares y exigió dejar fuera de la política a las esposas y a los hijos de los funcionarios.

Respecto a la reforma impulsada por la gestión de Javier Milei, la bancada amarilla marcó diferencias estructurales. El oficialismo busca eliminar las primarias de cuajo. El espacio aliado propuso sostener la herramienta electoral quitando la obligatoriedad de participación tanto para los votantes como para las estructuras partidarias.

La modificación apunta a reducir el gasto operativo estatal garantizando la intervención de quienes deseen involucrarse voluntariamente. El diputado fundamentó su postura reconociendo el alto costo económico que acarrea la implementación de las PASO, validando al mismo tiempo su capacidad ordenadora.

El proyecto del PRO incluye la incorporación de herramientas tecnológicas para modernizar el sufragio. La iniciativa exige digitalizar las afiliaciones partidarias e implementar mecanismos de votación con validación biométrica, procesos que demandan el aval directo de la Justicia Electoral.

Frente al escenario financiero, el bloque revalidó su acompañamiento a la política gubernamental. El partido amarillo ratificó su respaldo al programa de reducción del déficit y a la baja de la inflación como ejes centrales de la administración nacional.

El legislador exigió esclarecer rápidamente las denuncias de corrupción para evitar daños en la credibilidad estatal. El diputado advirtió que la demora en brindar respuestas judiciales ante episodios opacos contamina a la gestión nacional y afecta negativamente a toda la política en general. (Agencia OPI Santa Cruz)