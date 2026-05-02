Trump rechazó la nueva propuesta iraní para finalizar la guerra

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El viceministro de Exteriores Kazem Gharibabadi presentó este sábado en Teherán una propuesta formal para finalizar el conflicto bélico. El presidente estadounidense Donald Trump calificó la iniciativa como “insatisfactoria“.

El funcionario iraní detalló los términos de ese documento durante una reunión con embajadores extranjeros. La administración islámica entregó el texto a Pakistán, país que actúa como mediador. “Ahora la pelota está en el campo de Estados Unidos, que debe elegir entre el camino de la diplomacia o la continuidad de una estrategia basada en la confrontación“, sostuvo el diplomático, según los registros de la agencia Mehr.

Al justificar la iniciativa, el representante asiático cuestionó la sinceridad de Washington en el proceso negociador. “La República Islámica de Irán, con el objetivo de garantizar sus intereses y seguridad nacional, está preparada para ambas vías“, advirtió el enviado, quien proyectó respuestas defensivas ante eventuales ataques de las fuerzas estadounidenses o de Israel.

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Los medios de prensa norteamericanos revelaron las condiciones que exige la oferta persa:

Irán decreta el fin definitivo de la guerra que comenzó el 28 de febrero .

decreta el fin definitivo de la guerra que comenzó el . El gobierno islámico garantiza la reapertura del estrecho de Ormuz .

. La Casa Blanca levanta el cerco sobre puertos y buques iraníes.

Ambos países posponen la negociación sobre el programa nuclear.

Antes de presentar este documento, las comitivas gubernamentales mantuvieron reuniones de alto nivel en Islamabad los pasados 11 y 12 de abril sin firmar ningún acuerdo. Una tregua prorrogada suspende actualmente las hostilidades para facilitar el diálogo. (Agencia OPI Santa Cruz)