Economía posterga al 11 de mayo la licitación de cuatro corredores viales

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El Palacio de Hacienda oficializa la Resolución 555/2026 y extiende los plazos de la Etapa II-B para el traspaso de las rutas a la administración privada.

El Ministerio de Economía modificó el cronograma oficial de la Red Federal de Concesiones y trasladó la fecha de apertura de ofertas al 11 de mayo. La decisión impacta directamente en la transferencia al sector privado de la operación y el mantenimiento de la traza nacional bajo el sistema de peajes.

La administración nacional instrumentó la medida este miércoles mediante la Resolución 555/2026, publicada en el Boletín Oficial. La normativa aprueba la Circular Modificatoria N° 2, un documento que reescribe los plazos legales del proceso identificado como Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504-0015-LPU25.

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El esquema licitatorio en curso corresponde a la Etapa II-B del proyecto de privatización vial. El paquete de adjudicación concentra el traspaso operativo de las siguientes vías de comunicación:

Corredor Mediterráneo

Corredor Puntano

Corredor Portuario Sur

Corredor Portuario Norte

El cronograma actualizado fija el 11 de mayo como límite para la presentación técnica de los consorcios interesados. Ese mismo día, a las 13:00, el Gobierno habilita la apertura del Sobre N° 1 a través del portal oficial de contrataciones del Estado.

Este procedimiento consolida el desarme operativo de la empresa pública Corredores Viales S.A. El Congreso declaró a la compañía estatal “sujeta a privatización” mediante la Ley N° 27.742. El nuevo andamiaje jurídico impone que el sector privado financie la construcción, la explotación y el mantenimiento de las rutas mediante la modalidad de concesión de obra pública por peaje.

El texto de la resolución argumenta los motivos de la privatización. Según los considerandos oficiales, el Proyecto Red Federal de Concesiones transfiere la gestión al capital privado con un objetivo financiero explícito. El Ejecutivo sostiene que la cesión operativa busca “eliminar el déficit y equilibrar las cuentas del Estado Nacional“. (Agencia OPI Santa Cruz)