Implementan aplicación para seguir avances de obras en Chubut

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(OPI Chubut) – El gobernador de Chubut, Ignacio Torres anunció la implementación de una app móvil para que la población de la provincia accede en tiempo real sobre el avance de las obras públicas financiadas por el estado.

La intención es que se pueda consultar desde el llamado oficial de las licitaciones hasta su construcción y finalización luego del desendeudamiento total de la provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario de las Provincias.

Algunas de las obras previstas con la liberación de fondos del gobierno nacional son, la finalización de “la doble vía Trelew – Puerto Madryn, la creación de la doble vía Trelew – Rawson, como así también un plan de viviendas, mejoras de acceso al gas, o en el acueducto de Comodoro Rivadavia”.

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Torres sostuvo que “fue un esquema inteligente de refinanciamiento donde en vez de pagarle a la Nación esa deuda hoy está en obras que mejoran la calidad de vida de los chubutenses”.

“Todas estas obras se están haciendo gracias a que se administró bien que hubo un esquema de austeridad, de responsabilidad fiscal y ese dinero producto de un apalancamiento financiero positivo a diferencia de otras veces todos los chubutenses lo van a poder ver en tiempo real que el dinero no se va en gasto corriente” aseguró el gobernador. (Agencia OPI Chubut)