En pleno debate por la Zona Fría, Vidal defendió el acceso al gas natural

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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal defendió el acceso al gas natural al sostener que “no es un privilegio” en pleno debate parlamentario donde el gobierno nacional impulsa cambios en la Zona Fría.

El mandatario destacó la relevancia de avanzar con el acceso al gas para “más familias santacruceñas” y añadió que “la recuperación de servicios esenciales también forma parte de una política de justicia social”.

Vidal dijo que el trabajo del Estado debe “estar orientado a resolver situaciones concretas que afectan la vida cotidiana de los vecinos. El acceso al gas no debe ser entendido como un beneficio excepcional, sino como una condición básica que tiene que ser garantizada por la acción pública”.

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“Durante años, muchas familias de Santa Cruz quedaron afuera de algo tan básico como el gas. Esa realidad no podía seguir igual” sostuvo el gobernador quien remarcó que “salimos a los barrios, con nuestros equipos, a relevar cada situación, a escuchar a cada familia que todavía no tenía acceso a este servicio esencial”. (Agencia OPI Santa Cruz)