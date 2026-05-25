Un 6% retrocede el crudo internacional y perfora la barrera de U$S 100

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La volatilidad del mercado energético internacional golpea el esquema de ingresos fiscales de las provincias patagónicas. El precio internacional del petróleo retrocede hasta un 6% este lunes 25 de mayo de 2026, una contracción que quiebra la resistencia macroeconómica de los últimos meses al posicionar los valores de referencia por debajo del techo de los U$S 100. El avance en las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán para destrabar el conflicto bélico en Medio Oriente aceleró la liquidación de contratos de futuros, ante la inminente normalización del flujo marítimo global.

El desplome de las cotizaciones erosiona de manera directa la recaudación por regalías hidrocarburíferas en la cuenca austral, un factor determinante para el presupuesto provincial de Santa Cruz que liquida sus derechos de extracción basándose en el comportamiento de las variedades internacionales. De acuerdo a la documentación financiera del sector, la cotización del barril de crudo Brent, el indicador de referencia para la cuenca argentina y los mercados europeos, registra un retroceso exacto del 6,03% durante la jornada bursátil de hoy, operando en el orden de los U$S 97 por unidad. En contrapartida, el petróleo West Texas Intermediate (WTI), indicador regulador en el mercado estadounidense, resigna un 6,01% de su valor nominal para posicionarse en la banda de los U$S 90 por barril.

Los datos duros del mercado spot reflejan las siguientes variaciones de activos:

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El barril de crudo Brent cede su posición de privilegio y cotiza a U$S 97 en las plataformas de negociación.

cede su posición de privilegio y cotiza a en las plataformas de negociación. El indicador de crudo WTI retrocede hasta el piso de los U$S 90 , su valor más bajo de las últimas dos semanas.

retrocede hasta el piso de los , su valor más bajo de las últimas dos semanas. El índice bursátil Euro Stoxx 50 avanza un 1,6% debido a la menor presión de los costos energéticos.

avanza un debido a la menor presión de los costos energéticos. El panel general de la bolsa de Madrid ( Ibex 35 ) se eleva un 1,9% y quiebra la resistencia de los 18.300 puntos.

) se eleva un y quiebra la resistencia de los puntos. La plaza financiera de París escala un 1,5%, escoltada por Fráncfort con un 1,29% y Milán con un 1,19%.

Las pizarras de operaciones confirman que ambos índices energéticos de referencia cayeron a sus niveles mínimos en catorce días. Los precios locales e internacionales se habían mantenido artificialmente elevados debido a la persistencia de los desacuerdos geopolíticos y el riesgo implícito de ruptura del alto al fuego que rige en la zona de conflicto. Los operadores de materias primas descuentan ahora una mayor oferta global de hidrocarburos debido al progreso en las discusiones bilaterales orientadas a restablecer la libre navegación en el estrecho de Ormuz, un canal estratégico por donde circula aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo.

En el continente asiático las bolsas de comercio replicaron la tendencia alcista de las plazas europeas frente al abaratamiento de los costos logísticos de la energía. Tokio lideró el bloque oriental al cerrar la sesión con una suba del 2,87%, mientras que la plaza de Hong Kong anotó un repunte del 0,86%. Por último, el mercado de Shanghái consolidó un incremento del 0,96% al finalizar las operaciones financieras diarias. (Agencia OPI Santa Cruz)