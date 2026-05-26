2,38% cae la venta de combustibles al público en abril de 2026

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En las estaciones de servicio de todo el país se despacharon 1.333.298 metros cúbicos (m³) de combustible al público durante abril de 2026. El dato confirma el tercer mes consecutivo con signo negativo en las pizarras de comercialización minorista en lo que va del año en curso. La retracción de la demanda refleja el impacto real de la pérdida de poder adquisitivo frente al estancamiento económico general.

Un informe sectorial elaborado por el portal especializado Surtidores detalla que el volumen total comercializado retrocedió un 2,38% interanual respecto a los 1.365.814 m³ registrados en el mismo mes de 2025. El comportamiento de la caja ratifica una contracción constante que el ajuste tarifario de las petroleras aceleró en los surtidores.

La demanda interna percibió además una baja del 1,98% en la comparación directa con marzo, variación condicionada por la menor cantidad de días operativos entre ambos meses. El desglose técnico por tipo de producto expone una migración forzada en las pautas de consumo masivo:

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La nafta súper bajó 1,63% interanual en volumen total.

interanual en volumen total. El gasoil Grado 2 (común) retrocedió un 9,96% en idéntico período.

en idéntico período. La nafta premium creció un leve 0,76% interanual.

interanual. El gasoil Grado 3 (premium) subió un 5,85% interanual.

La tendencia de crecimiento en el segmento de combustibles de mayor octanaje y precio continúa bajo un ritmo moderado, mientras que los derivados básicos anotan descensos pronunciados. Esta disparidad responde a la brecha de consumo entre los sectores productivos que sostienen el uso de gasoil Grado 3 y la licuación de los ingresos familiares que recortan el uso del automóvil particular.

El mapa del mercado minorista concentró el mayor volumen de operaciones en un grupo reducido de distritos según el registro oficial de despachos por provincias:

Buenos Aires : 468.312 m³

: Córdoba : 141.750 m³

: Santa Fe : 106.571 m³

: CABA: 86.577 m³

La petrolera bajo control estatal YPF lideró el mercado de distribución mayorista y minorista durante el cuarto mes del año con un despacho total de 746.648 m³. El negocio se completó con la firma privada Shell en segundo término mediante 294.978 m³, seguida por AXION Energy con 159.011 m³ y PUMA Energy con un volumen neto de 72.413 m³. (Agencia OPI Santa Cruz)