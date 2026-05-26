Nevadas en Ruta 40 activan operativo vial para asegurar el tránsito

- Publicidad -

Las intensas nevadas registradas este martes afectaron la transitabilidad de la Ruta Nacional N° 40, puntualmente en el tramo que une Cuesta de Míguez con Cerrito, lo que obligó al despliegue de un operativo de emergencia. La Administración General de Vialidad Provincial emitió un reporte oficial antes del mediodía para advertir sobre las condiciones críticas de la calzada en las cercanías de El Calafate.

El organismo público envió personal vial y equipos pesados hacia el sector afectado para iniciar las tareas de despeje. Según explicaron las autoridades del distrito, las cuadrillas concentran los esfuerzos en remover la capa de nieve acumulada sobre el asfalto. El avance del temporal amenaza la conectividad en este corredor clave del territorio santacruceño.

La conducción vial de la provincia emitió una serie de exigencias directas para los usuarios de la ruta:

- Publicidad -

Transitar con extrema precaución durante todo el trayecto afectado.

Reducir la velocidad de manera preventiva.

Respetar estrictamente la señalización de contingencia y las órdenes de los operarios apostados en el lugar.

Los partes oficiales del distrito mantendrán la vigilancia sobre el área mientras continúen las condiciones climáticas adversas en la región cordillerana. (Agencia OPI Santa Cruz)