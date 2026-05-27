Tierra del Fuego pierde puestos de trabajo en la construcción

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(OPI TdF) – El Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) confirmó la parálisis de la obra pública y privada en Tierra del Fuego a través de su último informe de coyuntura. Durante febrero, la provincia registró una pérdida de puestos de trabajo formales en el sector, una realidad que ubica al distrito entre los territorios con peores resultados laborales de la Argentina. Mientras la media nacional muestra leves signos de recuperación, el mercado laboral fueguino destruye posiciones salariales registradas.

El reporte oficial detalló que Tierra del Fuego contabilizó 1.309 puestos de trabajo registrados en el sector de la construcción durante febrero. El dato consolida una tendencia de arrastre negativo con una baja interanual del 0,4%. Los registros a corto plazo encienden luces de alarma mayores en los despachos oficiales, debido a que la comparación mensual arrojó una retracción del 8,8% respecto al mes anterior.

Los indicadores locales exponen una brecha profunda con los promedios del territorio nacional. El empleo registrado en la construcción en toda la Argentina alcanzó los 355.240 puestos de trabajo. El volumen general representó un incremento mensual del 0,5% y una mejora interanual idéntica del 0,5%. De todos modos, el IERIC aclaró en su informe que la expansión de febrero quedó por debajo del comportamiento estacional habitual para este período del año.

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El mapa del empleo sectorial muestra asimetrías marcadas entre las diferentes regiones del país. El Nordeste Argentino (NEA) y la Patagonia lideraron el crecimiento mensual del empleo con subas del 5,2% y del 3,6%, respectivamente. En la vereda opuesta, el NOA anotó una retracción del 1,1%, el Área Metropolitana de Buenos Aires marcó una baja del 0,7% y Cuyo reflejó un descenso del 0,1%.

La suba registrada en la región patagónica responde de forma casi exclusiva a la actividad en Neuquén. Esa provincia generó por sí sola el 35,9% de los nuevos puestos laborales de la construcción en el país durante febrero. Santa Fe y Misiones acompañaron el lote de mayor aporte a la creación de empleo con participaciones del 18,9% y del 7,3%, respectivamente.

En la medición mensual, Santa Cruz lideró el desempeño nacional con un incremento del 6,7% en los empleos de la construcción. El podio mensual lo completaron San Luis con una suba del 6,2% y Misiones con un crecimiento del 6%.

Las caídas mensuales más severas ocurrieron en Santiago del Estero con una retracción del 4,2%, Jujuy con un descenso del 3,8% y La Pampa con una merma del 3,5%. Tierra del Fuego eludió ese podio de derrumbe mensual extremo, pero los técnicos del IERIC la incluyeron en el lote crítico de provincias que muestran retrocesos en ambas variables de medición de forma simultánea. (Agencia OPI Tierra del Fuego)