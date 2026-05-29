El Gobierno nacional acelera leyes y gestión por internas políticas

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El escándalo por el viaje de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, en el avión presidencial a Estados Unidos desató una crisis que paralizó la gestión del Gobierno nacional. La posterior apertura de una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el funcionario Manuel Adorni obligó a la mesa política oficialista a rediseñar su estrategia de supervivencia de cara a la campaña electoral del Mundial 2026.

Desvío de atención y urgencia legislativa

La parálisis de los últimos meses forzó el despliegue de los operadores oficialistas para capturar voluntades en el Congreso de la Nación. El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora Patricia Bullrich comandan la búsqueda de votos para reactivar el tratamiento de las iniciativas trabadas.

En la articulación diaria entre la Casa Rosada y el parlamento interviene el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. A este esquema se integran el ministro del Interior, Diego Santilli, y el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, encargados de negociar con las estructuras provinciales.

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Balcarce 50 apura dos reformas de alto impacto para intentar recuperar la iniciativa política. El ministro de Regulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, diseñó la Ley de Sociedades Comerciales para habilitar empresas gestionadas por Inteligencia Artificial, a la par de un proyecto que modifica el régimen de Inocencia Fiscal.

Control quincenal ante la lentitud ministerial

El área de gestión administrativa recae sobre el cuestionado Manuel Adorni, quien planificó encuentros quincenales obligatorios con los ministros del Poder Ejecutivo. Desde la Jefatura de Gabinete admitieron de forma interna la morosidad oficial para resolver las problemáticas de las distintas áreas de gobierno.

La vicejefa de Gabinete, Aimé “Meme” Vázquez, coordinará el equipo técnico que auditará las metas fijadas a cada funcionario. El cronograma semanal intercalado incluye revisiones estrictas sobre los titulares de los ministerios y sus respectivas secretarías.

El control quincenal involucra a Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano), Diego Santilli (Interior) y Juan Bautista Mahiques (Justicia). Las auditorías de gestión alcanzan también a Carlos Presti (Defensa), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Mario Lugones (Salud), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado). (Agencia OPI Santa Cruz)