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La ampliación de la mina de litio Cauchari Olaroz elevó el volumen total de desembolsos corporativos convalidados bajo el régimen oficial.

Con una emisión de autorizaciones que ya abarca 18 desarrollos productivos, el Ministerio de Economía de la Nación convalidó compromisos de inversión por un total exacto de US$22.541 millones, centralizados principalmente en minería de exportación e infraestructura energética básica.

La expansión minera en el norte y la infraestructura energética en la Patagonia

El último proyecto aprobado por las autoridades nacionales corresponde a la ampliación de la mina de litio Cauchari Olaroz, ubicada en el departamento Susques, a 270 kilómetros de San Salvador de Jujuy. La firma operadora comprometió un desembolso de US$1.166 millones para elevar la capacidad de producción desde 40.000 hasta 85.000 toneladas por año de carbonato de litio equivalente. El plan de ejecución técnica se extenderá por 90 meses a partir de julio de 2026, fijando el inicio de las operaciones comerciales para diciembre de 2028.

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Paralelamente, la resolución oficial del Ministerio de Economía amplió este viernes los listados de bienes de capital exentos para dos explotaciones preexistentes: el Proyecto Siderúrgico Argentino Sidersa en la provincia de Buenos Aires y el Proyecto Rincón en el salar homónimo de la provincia de Salta. Las planillas técnicas de la secretaría del área registran un stock de 40 propuestas de inversión que esperan el visado fiscal definitivo.

El mapa de las asignaciones aprobadas por el Ejecutivo nacional se distribuye mediante los siguientes montos y localizaciones específicas:

GNL PAE-Golar : US$6.878 millones en Río Negro .

: en . Río Tinto : US$2.700 millones en Salta .

: en . Los Azules : US$2.672 millones en San Juan .

: en . Vaca Muerta Oleoducto Sur : US$2.486 millones para conectar Allen con Punta Colorada en Río Negro .

: para conectar con en . Gasoducto San Matías : US$1.300 millones en Río Negro .

: en . San Jorge : US$891 millones en Mendoza .

: en . Diablillos : US$760 millones entre Salta y Catamarca .

: entre y . Gualcamayo : US$655 millones en San Juan .

: en . Ampliación del Gasoducto Perito Moreno : US$550 millones en Neuquén .

: en . Fénix : US$530 millones en Catamarca .

: en . Veladero : US$380 millones en San Juan .

: en . Sidersa : US$286 millones en la provincia de Buenos Aires .

: en la . Terminal Timbúes : US$277 millones en Santa Fe .

: en . Parque eólico Olavarría : US$250 millones en la provincia de Buenos Aires .

: en la . Salar del Hombre Muerto : US$217 millones en Catamarca .

: en . Parque solar de YPF Luz : US$211 millones en Las Heras , Mendoza .

: en , . Sal de Oro: US$28 millones entre Salta y Catamarca.

El diseño del Súper RIGI para captar nuevas industrias

Los desembolsos en infraestructura energética impactan de forma directa en el tendido de ductos de la región patagónica, donde el Vaca Muerta Oleoducto Sur y el Gasoducto San Matías absorberán US$3.786 millones en el territorio de Río Negro. Asimismo, la ampliación del Gasoducto Perito Moreno en Neuquén demandará US$550 millones para incrementar el transporte de gas hacia las redes nacionales.

Mientras tramita estas autorizaciones, la administración central envió un proyecto de ley al Congreso para crear el denominado Súper RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias). El secretario de Energía y Minería, Daniel González, argumentó ante las comisiones parlamentarias que la iniciativa legal busca habilitar exenciones impositivas y aduaneras a sectores no convencionales de la economía para posicionar al país frente a jurisdicciones competidoras. (Agencia OPI Santa Cruz)