León XIV inicia visita a España y hablará en el Congreso

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El quiebre del histórico protocolo parlamentario español marcará la primera visita apostólica de León XIV a España, donde el jefe de la Iglesia católica pronunciará un discurso ante los legisladores locales. El pontífice estadounidense, elegido el 8 de mayo de 2025, busca consolidar su influencia geopolítica mediante una agenda que combina masivas demostraciones de fe con una fuerte intervención en los estamentos del poder político en Madrid.

Los reyes Felipe VI y Letizia recibieron formalmente a la autoridad vaticana en la pista de aterrizaje del Aeropuerto de Barajas este sábado 6 de junio de 2026. El avión papal despegó desde el Aeropuerto de Fiumicino en Roma para iniciar un periplo de seis días que abarcará cuatro destinos geográficos estratégicos.

El programa oficial de la comitiva romana contempla la realización de 21 actos públicos e institucionales entre el 6 y el 12 de junio. La planificación logística anticipa una marea humana en los eventos centrales de la capital española durante el fin de semana.

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Las estimaciones oficiales proyectan las siguientes cifras de asistencia:

1,5 millones de personas acudirán a la misa del Corpus en la Plaza de Cibeles .

de personas acudirán a la misa del Corpus en la . 500.000 fieles participarán en la vigilia de la Plaza de Lima.

La agenda del lunes 8 de junio concentrará la máxima tensión política con una reunión bilateral entre el Papa y el presidente del Gobierno español en la Nunciatura Apostólica a las 9:30. Una hora más tarde, León XIV ingresará al Congreso de los Diputados para hablar ante el pleno, un hecho sin precedentes en la historia democrática del país.

La comitiva abandonará la capital el martes 9 de junio con destino a Barcelona para encabezar un oficio religioso en la Basílica de la Sagrada Familia. El itinerario global de la Iglesia de Roma incluye también actividades en Montserrat, Gran Canaria y Tenerife. (Agencia OPI Santa Cruz)