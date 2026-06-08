SSServicios lanza combos de conectividad para el Mundial 2026

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La empresa de telecomunicaciones SSServicios lanzó en Santa Cruz una estrategia comercial denominada “Promo Mundial 2026 – La pasión no se corta”, un paquete cerrado que amarra conectividad residencial, telefonía móvil y televisión por streaming. Según los registros comerciales de la firma privada, la oferta unifica una prestación de Fibra Óptica de 200 Mbps, una línea de SSMóvil dotada de 5 GB mensuales con llamadas y mensajería de texto liberada en la aplicación WhatsApp, junto al acceso a la plataforma digital DGO Plan Ultra Light para sintonizar la señal DSPORTS.

Los nuevos clientes que suscriban el servicio en los locales de Río Gallegos y el interior provincial pagarán un valor promocional de $34.975 durante los primeros 6 meses. Al vencer dicho plazo, el cuadro tarifario sufrirá un incremento automático del 34,3%, elevando la factura mensual a un valor final de $46.970 bajo las condiciones comerciales vigentes.

Los contratos específicos de la promoción estipulan la bonificación total del costo de instalación y la entrega en comodato de un Router WiFi 6 para quienes completen la adhesión. El alta domiciliaria se gestionan de forma digital mediante el Combo Mundial o en las sucursales físicas distribuidas en las localidades santacruceñas. (Agencia OPI Santa Cruz)