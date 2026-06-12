Juan Schiaretti exigió la renuncia de Manuel Adorni

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El diputado nacional cordobés sumó su rechazo al funcionario tras la presentación y defensa pública de su patrimonio.

El diputado por Córdoba y exgobernador Juan Schiaretti exigió la renuncia inmediata del jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, tras la controversia generada por su última declaración jurada de bienes. El legislador cordobés sumó la presión de su bloque a los reclamos que ya sostienen sectores del PRO y la UCR contra el funcionario del gobierno del presidente Javier Milei.

A través de una declaración pública en la red social X, Juan Schiaretti afirmó que el Gobierno nacional no puede sostener la permanencia del funcionario. El cuestionamiento opositor escaló luego de que Manuel Adorni defendiera públicamente la composición de su patrimonio durante una entrevista televisiva.

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El dirigente cordobés aseguró que el jefe de Gabinete mintió ante el Congreso de la Nación y ante la sociedad. La embestida debilita la posición de Manuel Adorni en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo depende de alianzas estratégicas con los bloques parlamentarios de la oposición dialoguista.

El posicionamiento de Juan Schiaretti quiebra la neutralidad de un sector clave del peronismo no kirchnerista en el Poder Legislativo. La Casa Rosada enfrenta ahora un escenario de tensión política generalizada por la continuidad de uno de sus ministros con rango constitucional. (Agencia OPI Santa Cruz)