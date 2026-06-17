El déficit fiscal de las provincias trepó a $3,6 billones

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El desequilibrio financiero de 23 jurisdicciones equivale al 2,1% de sus ingresos totales y al 0,33% del Producto Bruto Interno tras el pago de deudas.

La brecha exacta entre el discurso de austeridad y las planillas de ejecución demuestra que el gasto primario de los estados subnacionales subió un 6,8% real interanual en 2025, mientras que los ingresos totales apenas crecieron un 3,4% en términos reales.

El desplome del resultado financiero consolidado

El desequilibrio entre ingresos y egresos revirtió la dinámica del año previo. El resultado primario de las 23 jurisdicciones analizadas pasó de un superávit de $4.800.000.000.000 en 2024 a un déficit de $380.000.000.000 en 2025, calculados a valores constantes de mayo de 2026.

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El pasivo se profundiza al considerar los compromisos financieros. Según los datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) y el INDEC, procesados por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el resultado fiscal definitivo tras el pago de deuda cerró con un saldo negativo de $3.600.000.000.000, frente al superávit de $2.000.000.000.000 del ciclo previo.

La debilidad de la actividad económica y la caída de la recaudación erosionaron las arcas del consolidado federal, que excluye a la provincia de La Pampa por falta de información completa. Este escenario obligó al Gobierno nacional a implementar un esquema de asistencia en marzo mediante el adelanto de fondos de coparticipación.

El gasto en personal impulsa las erogaciones locales

Las partidas destinadas a los empleados públicos concentraron la mayor presión sobre las cajas provinciales. El informe técnico del IARAF detalla que el gasto en personal realizó el principal aporte a la suba de las erogaciones, representando el 43% del incremento total del gasto primario.

Otras partidas del gasto público subnacional también registraron variaciones por encima de la inflación:

La inversión real directa aumentó un 23,1% en términos reales.

en términos reales. Las prestaciones de la seguridad social subieron un 11% real interanual.

Por el lado de los recursos, la recaudación tributaria propia de las provincias creció un 3,6% real, traccionada por la suba del Impuesto de Sellos que saltó un 28,7% y el Impuesto Automotor que avanzó un 21,8% real. El déficit final del período representó el 2,1% de los ingresos totales de las provincias. (Agencia OPI Santa Cruz)