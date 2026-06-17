Milei otorgó aumento salarial por decreto a las Fuerzas Armadas

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El presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 473/2026 que modifica el régimen salarial de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional. La medida establece un adicional remunerativo basado en la capacitación técnica y académica del personal. El nuevo esquema salarial comenzará a regir a partir del 1° de julio de 2026 según el texto oficializado por el Poder Ejecutivo Nacional.

El beneficio alcanza a los uniformados que certifiquen formación afín a sus funciones específicas. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, refrendaron la normativa que busca frenar la pérdida de profesionales en áreas críticas del instrumento militar.

La liquidación del denominado “Suplemento por Título” no funcionará como una suma fija. El cálculo se aplicará de forma directa sobre el haber mensual correspondiente al grado del agente. La escala salarial estipulada por la norma fija tres niveles de remuneración complementaria según el rango académico alcanzado por el personal.

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Los beneficiarios percibirán un 10% por tecnicaturas, un 15% por títulos de grado y un 25% por posgrados, especializaciones, maestrías o doctorados. La reglamentación del Ministerio de Defensa extiende el cobro al personal retirado y pensionados, siempre que la titulación posea fecha de obtención anterior al pase a retiro del causante.

La estructura del sistema educativo de las Fuerzas Armadas registra actualmente una oferta de 69 tecnicaturas, 31 carreras de grado y 46 posgrados. La administración central justificó la medida bajo el argumento de equiparar los haberes de la jurisdicción castrense con los adicionales por título que ya perciben otros sectores de la administración pública nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)