La familia Messi desmiente rumores sobre la salud de Jorge

- Publicidad -

El núcleo familiar del jugador Lionel Messi confrontó directamente las publicaciones de redes sociales y portales que anunciaron la muerte de Jorge Messi. Mediante una declaración formal, el entorno repudió la difusión de falsos diagnósticos e informó la evolución favorable del paciente.

La controversia escaló tras la circulación masiva de versiones no confirmadas y el reporte erróneo de un medio de comunicación. El comunicado emitido acusa una profunda falta de escrúpulos y respeto por parte de individuos que manipularon una situación clínica estrictamente privada.

Durante el último partido de la Selección Argentina frente a la Selección de Argelia, el capitán lloró al convertir el primero de sus tres goles. El deportista admitió posteriormente ante la prensa la carga de atravesar jornadas familiares de extrema tensión.

- Publicidad -

El texto emitido dictamina la exclusividad del grupo íntimo para difundir reportes médicos reales y exige responsabilidad pública frente al estado de salud del afectado.

Comunicado:



La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud.

En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta.

Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar.

La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz.

En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable. Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso.

Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes.

Gracias por la comprensión. (Agencia OPI Santa Cruz)