La familia Messi desmiente rumores sobre la salud de Jorge

El núcleo familiar del jugador Lionel Messi confrontó directamente las publicaciones de redes sociales y portales que anunciaron la muerte de Jorge Messi. Mediante una declaración formal, el entorno repudió la difusión de falsos diagnósticos e informó la evolución favorable del paciente.
La controversia escaló tras la circulación masiva de versiones no confirmadas y el reporte erróneo de un medio de comunicación. El comunicado emitido acusa una profunda falta de escrúpulos y respeto por parte de individuos que manipularon una situación clínica estrictamente privada.
Durante el último partido de la Selección Argentina frente a la Selección de Argelia, el capitán lloró al convertir el primero de sus tres goles. El deportista admitió posteriormente ante la prensa la carga de atravesar jornadas familiares de extrema tensión.
El texto emitido dictamina la exclusividad del grupo íntimo para difundir reportes médicos reales y exige responsabilidad pública frente al estado de salud del afectado.
Comunicado:
La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud.
En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta.
Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar.
La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz.
En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable. Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso.
Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes.
Gracias por la comprensión. (Agencia OPI Santa Cruz)