Diputados dio media sanción al proyecto que crea el Súper RIGI

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La Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al proyecto de ley del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI) el 25 de junio de 2026. El Ministerio de Economía de la Nación diseñó este instrumento para eximir de impuestos y aranceles aduaneros a corporaciones que ejecuten proyectos mayores a 1000 millones de dólares en sectores de experimentación tecnológica dentro de la República Argentina. La votación con 130 votos afirmativos, 106 rechazos y 7 abstenciones, lo que habilitó el traslado inmediato de la iniciativa al Senado de la Nación para la continuidad de su trayecto parlamentario.

El debate parlamentario y los cruces por la soberanía económica

Alberto Benegas Lynch, diputado nacional por La Libertad Avanza, ejerció el rol de miembro informante del dictamen oficialista y defendió la necesidad de proteger el derecho de propiedad privada para atraer capitales de escala global. El legislador libertario aseguró que las naciones desarrolladas asimilan estos beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros, mientras que acusó a los bloques opositores de sostener posturas destructivas que desalientan el ingreso de financiamiento internacional.

En la vereda opuesta, Mario Manrique, diputado nacional por Unión por la Patria y secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), impugnó el proyecto al definirlo como un pacto de conveniencia privada. El dirigente kirchnerista afirmó que la propuesta forma parte de una estrategia de subordinación nacional vinculada a reformas laborales y de recursos naturales.

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Por su parte, Jorge Taiana, diputado nacional por Unión por la Patria, coincidió en que la norma representa una delegación de facultades al Poder Ejecutivo Nacional y fomenta un esquema de extracción económica que perjudica a las pequeñas y medianas empresas.

Exenciones impositivas y el reclamo por el compre nacional

El dictamen aprobado incorporó modificaciones impulsadas por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) junto a entidades empresarias. Eduardo Falcone, diputado nacional por el MID, detalló que el articulado final integró una cláusula de Compre Nacional que obliga a las corporaciones a destinar un mínimo del 20% de la inversión a proveedores radicados en el territorio argentino, además de fijar incentivos de doble cómputo para gastos en investigación y desarrollo.

La oposición moderada también expuso sus matices durante la sesión técnica. Lisandro Nieri, diputado nacional por la Unión Cívica Radical, avaló los programas de estímulo y contrastó la medida con el RIGI previo, el cual registra 16 proyectos aprobados por 30.000 millones de dólares y 25 proyectos en evaluación por 111.000 millones de dólares.

Sin embargo, Martín Lousteau, diputado nacional por Provincias Unidas, criticó la imprecisión del texto sobre las actividades alcanzadas y recordó que el Régimen de Incentivo a la Mediana Inversión (RIMI) no ofrece beneficios equivalentes, lo que genera una asimetría que afectará la recaudación de las provincias.

Objeciones al desarrollo y defensa de la competencia internacional

Victoria Tolosa Paz, diputado nacional por Unión por la Patria, objetó la estructura del beneficio al señalar que el texto confunde la radicación de inversiones con el desarrollo estructural del país. La legisladora aseveró que las corporaciones habrían ingresado capitales sin necesidad de otorgar concesiones impositivas tan profundas por parte del Estado. Pablo Juliano, diputado nacional por Provincias Unidas, sumó su rechazo al sostener que el marco normativo discrecional selecciona de forma arbitraria a los beneficiarios corporativos externos.

Desde el bloque oficialista, Silvana Giudici, diputado nacional por La Libertad Avanza, justificó la urgencia de la sanción debido a que el RIGI original caduca el 8 de julio de 2026 sin posibilidad de prórroga. La legisladora argumentó que el instrumento permitirá disputar mercados tecnológicos en inteligencia artificial y biotecnología frente a competidores regionales como Chile y México.

Para finalizar el cierre del debate, Gabriel Bornoroni, presidente del bloque de La Libertad Avanza, descartó cualquier perjuicio en la recaudación fiscal del Estado, bajo la premisa de que los gravámenes eximidos corresponden a actividades productivas inexistentes en la actualidad. (Agencia OPI Santa Cruz)