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(OPI Chubut) – Por primera vez en la historia de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), una investigadora de ciencias sociales trabajará en la organización como parte de un proyecto de investigación sobre la actividad.

El acuerdo se selló entre el CONICET y CAPIP y sienta un antecedente valioso en el entramado pesquero regional.

Se trata de María Soledad Schulze, especialista proveniente del campo de las ciencias sociales quien se desempeñará como “Investigadora en la empresa” y es un precedente en los acuerdos de cooperación que históricamente estuvieron reservados para áreas de biología marina, la química o la física extractiva.

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Schulze posee una dilatada trayectoria en el estudio del sector: dirige el Grupo de Estudios de Pesquerías del Litoral Atlántico (GEPLA) en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y es una de las principales impulsoras del Observatorio del Sistema Pesquero Argentino (OSPA).

La investigadora ejecutará el proyecto de investigación-acción denominado “La actividad pesquera industrial en Argentina. Diagnósticos socio-laborales con foco en la cadena del langostino en Chubut (2006–2027)”.

El estudio hace eje en las transformaciones territoriales, demográficas y de contratación que experimentó el litoral marítimo entre Buenos Aires y Chubut a partir de la explosión del recurso del langostino en el año 2006.

En la investigación se prevé el procesamiento de datos de primera mano en las empresas asociadas para construir indicadores específicos, tales como los niveles de terminalidad educativa y las curvas de estabilidad del personal de plantas de procesamiento y de los marineros de la flota de altura. (Agencia OPI Chubut)