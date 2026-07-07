Chubut reanuda la discusión paritaria con el sector docente

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La Secretaría de Trabajo provincial coordina la mesa de negociación en la capital administrativa para discutir condiciones laborales y la evolución de las partidas salariales destinadas al personal de la educación.

El secretario de Trabajo, José Pendón, abrió este martes 7 de julio de 2026 a las 9:00 la mesa paritaria entre el Gobierno del Chubut y los gremios docentes en Rawson para resolver la pauta salarial del sector.

La audiencia administrativa con las organizaciones sindicales se desarrolla en el Salón de Usos Múltiples de la Administración de Vialidad Provincial, ubicado en la calle Love Parry 533.

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El funcionario provincial formalizó el llamado formal mediante el trámite legal del expediente correspondiente a la negociación salarial con el sector docente.

La convocatoria oficial del área de Trabajo impuso las siguientes condiciones para el desarrollo del encuentro técnico:

Obligación de asistencia presencial para los representantes de las partes paritarias.

Acreditación formal de facultades legales para negociar y firmar acuerdos vinculantes.

El bloque patagónico observa la resolución de este conflicto testigo en Chubut, debido a que el porcentaje de incremento acordado impactará de manera directa en las demandas que sostienen los gremios estatales en la vecina provincia de Santa Cruz. Las partes analizan la evolución técnica de los sueldos respecto al índice inflacionario de la región sur y el estado de la infraestructura escolar. (Agencia OPI Chubut)