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(OPI Chubut) – El municipio de Comodoro Rivadavia informó sobre los nuevos valores de las multas de tránsito tras actualizarse la ordenanza tributaria que se rige por la suba en el Índice de Precios al Consumidor.

Desde el Juzgado de Faltas N°1 señalaron que las sanciones por alcoholemia positiva superior a 0,5 gramos de alcohol en sangre tendrán valores por encima de los 2 millones de pesos y advirtieron sobre el crecimiento de las infracciones por el uso del celular al volante.

El juez de Faltas, Nicolás Caribidi afirmó que la actualización rige desde julio y recordó que el Concejo Deliberante “aprobó en su momento una Ordenanza Tributaria con una actualización automática que tiene que ver con parámetros de inflación”.

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“Lo que aumenta es el valor módulo y eso hace que se corra toda la graduación de las multas. No es un aumento nuevo, sino algo que ya venía aprobado con la Ordenanza Tributaria del año pasado” indicó el funcionario.

Además del aspecto económico, quienes superen el límite permitido reciben sanciones accesorias como la inhabilitación de 30 días para conducir. (Agencia OPI Chubut)