Se registraron intensas nevadas en el sur de Chubut

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(OPI Chubut) – Intensas nevadas se registraron en el sur de Chubut y afectó la circulación en sectores rurales, donde se efectuó un amplio operativo para asistir a los pobladores de las zonas afectadas.

Organismos dependientes del Ministerio de Seguridad y Justicia, junto a comunas rurales, municipios y distintas áreas provinciales trabajan de manera articulada para asistir a los pobladores ante las condiciones climáticas extremas que se registraron en las últimas horas.

El operativo comprende las comunas rurales de Lago Blanco, Aldea Beleiro y Ricardo Rojas, además de Río Mayo y Río Senguer.

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Los trabajos implican la limpieza de accesos a campos y parajes, que permitan el ingreso de asistencia a los pobladores. (Agencia OPI Chubut)