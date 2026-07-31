El RIGI habilita fondos internacionales para Zona Franca

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(OPI Chubut) – El consorcio internacional integrado por las firmas Wärtsilä, Schneider, Envision y Ore Energy ratificó el documento bilateral. El esquema requiere la validación técnica gubernamental para financiar el tendido primario de fibra óptica provincial.

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, suscribió este jueves un memorándum de entendimiento por USD 3.300 millones con el CEO de Green Capital, Michał Polanowski. El acuerdo compromete el financiamiento extranjero para construir el centro de datos “Chubut Hub Digital 2030” dentro del perímetro fiscal de la Zona Franca de Trelew.

El expediente técnico del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) incluye los planos para instalar un segundo anclaje de telecomunicaciones nacional en el bloque sur patagónico. La actual capacidad renovable instalada abastece la futura demanda eléctrica de esta infraestructura tecnológica intensiva.

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Hoy, la normativa de la provincia respalda la radicación de estos capitales extranjeros a través de los siguientes instrumentos administrativos:

Adhesión plena al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones ( RIGI ).

). Ejecución del Proyecto Atlas GigaHub Data Center bajo los estándares de la Agencia Polaca de Inversión y Comercio .

. Conformación del polo tecnológico junto a la Embajada de Polonia en Argentina.

Durante la cumbre empresarial en Buenos Aires, la jefa de Desarrollo Internacional de Green Capital, Marta Złotkowska, expuso los perfiles de los socios operativos. El gerente de Inversiones de PromArgentina, Maximiliano Castillo Carrillo, respaldó el plan de negocios junto al encargado de Negocios ad interim de la República de Polonia, Adam Ryszka.

La rúbrica final del convenio corporativo incorpora también a los ejecutivos Alejandro Perelsztein, socio del estudio Bruchou & Funes de Rioja, y Maricel Giaccardi, CEO de Terramoena. El documento administrativo exige ahora la presentación de los estudios de impacto ambiental para iniciar la obra civil. (Agencia OPI Chubut)